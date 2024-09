Star Wars Outlaws è l'unico gioco del 2024 nella classifica europea di agosto, ecco come si è piazzato Concord

Fatta eccezione per Star Wars Outlaws la classifica dei giochi più venduti ad agosto in Europa potrebbe essere benissimo scambiata per una dello scorso anno, considerando che l'action adventure di Ubisoft è l'unico titolo uscito nel 2024 a figurare nella top 10 stilata da GSD in base alle vendite in formato fisico e digitale.

Va detto, che purtroppo i dati non tengono conto di Black Myth: Wukong, che probabilmente si sarebbe aggiudicato il primo posto, dato che Game Science ha deciso di non condividere i dati di vendita, ma è comunque strano vedere tra le prime posizioni perlopiù giochi del 2023, se non addirittura vecchi di anni e anni come GTA 5, Kingdom Come Deliverance, Borderlands 3, It Takes Two e Titanfall 2, a dimostrazione che per la prima metà del 2024 è stata un po' piatta in termini di uscite o che quantomeno sono pochi i giochi che sono riusciti a ottenere un successo commerciale duraturo.