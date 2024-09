GameStop dà il via a interessanti sconti per bundle di PS5, Xbox Series e Nintendo Switch

I dettali sulle promozioni di GameStop

Fino al 9 ottobre, avete modo di acquistare una PlayStation 5 Slim con lettore ottico con una copia di Astro Bot a 559,98€ invece di 630,96€. Se per caso avete già una PS5 "fat" e volete passare al modello più recente, potete portare in negozio la vostra PS5 e due giochi (del valore di almeno 29,98€) e risparmiare così 350€ aggiuntivi. Il prezzo finale sarebbe in pratica circa 210€.

PS5 Slim e il controller DualSense

Se invece preferite le console di Microsoft, a 299,98€ potete ottenere una Xbox Series S con dentro anche una base di ricarica Atrix Twind Dock - per tenere sempre carichi i vostri controller - e anche tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate. In questo caso, se avete la vostra vecchia Xbox One X a disposizione, potete portarla in negozio per ottenere altri 100€ di sconto. In pratica, con 199,98€ vi portereste a casa una console di attuale generazione.

Infine, i giocatori in cerca di un Nintendo Switch possono ottenere un modello standard con in bundle il gioco Everybody 1-2 Switch! a 299.98€. Se volete far calare il prezzo, potete portare dei giochi Nintendo Switch "validi" e ottenere 30€ l'uno.

Per verificare le promozioni di persona, vi basta raggiungere la pagina di GameStop a questo indirizzo.