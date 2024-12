In Giappone non suona la sveglia per Alarmo, che arriva in ritardo

Problemi per Orologio sonoro Nintendo: Alarmo in Giappone, la sveglia interattiva di Nintendo, il cui lancio pubblico, previsto per gennaio, è stato rinviato. In una dichiarazione online, la società giapponese ha spiegato che ha deciso di posticipare il lancio per i non abbonati a Nintendo Switch Online per un problema di produzione e di scorte. Purtroppo la casa di Mario non ha fornito una nuova data di lancio, ma sembra che i preordini di dicembre non verranno spediti prima di febbraio 2025.