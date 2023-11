SSD WD_BLACK SN850X da 1 TB per PC e PS5 in sconto su Amazon per il Black Friday 2023

Il Venerdì Nero sta per arrivare, in quanto ora è veramente partita la settimana del Black Friday 2023. Su Amazon Italia Italia gli sconti proseguono e vi sono ancora tanti prodotti in promozione da scoprire a un prezzo speciale. Possiamo ad esempio veder l'offerta per l'SSD WD_BLACK SN850X da 1 TB per PC e PS5. Lo sconto segnalato è del 50% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 154.82€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

L'SSD WD_BLACK SN850X da 1 TB per PC e PS5 raggiunge velocità fino a 7.300 MB/s. Questo modello non ha dissipatore. Misura 2,21 x 0,23 x 2,01 cm.