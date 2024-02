The Outlast Trials è entrato in fase gold, uscirà senza ritardi su PC e console

The Outlast Trials è entrato ufficialmente in fase gold nelle scorse ore, il che significa che il nuovo titolo di Red Barrels uscirà senza ritardi su PC (con la versione finale) e su console, il prossimo 5 marzo.

Nel solo Accesso Anticipato su Steam The Outlast Trials ha venduto più di 1,5 milioni di copie, dunque si può già parlare di un successo per l'esperienza horror cooperativa del team canadese.

"The Outlast Trials è in gold! Unitevi a noi presso la Sinyala Facility il prossimo 5 marzo e provate a sopravvivere alle prove da soli o in un gruppo composto da quattro giocatori", si legge nel post di Red Barrels.

"Grazie a tutti i giocatori console per la loro pazienza e ai nostri utenti dell'Accesso Anticipato per il loro tempo e i feedback, mentre lavoravamo perché The Outlast Trials arrivasse al lancio completo. Ci vedremo tutti nella Sleep Room molto presto!"