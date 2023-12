The Outlast Trials ha venduto più di 1,5 milioni di copie

Lo studio di sviluppo Red Barrel a svelato le vendite di The Outlast Trials : 1,5 milioni di copie. L'occasione è stata il comunicato ufficiale con l'annuncio dell'aggiornamento festivo, con l'introduzione in gioco di vari contenuti a tema natalizio.

Nel testo del comunicato possiamo leggere: "Lanciato in Accesso Anticipato su PC a maggio 2023, The Outlast Trials è stato un successo fenomenale, con più di 1,5 milioni di copie vendute in tutto il mondo."

Recentemente è stata confermata la data del 5 marzo 2024 per la versione finale del gioco, che sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Chi prenoterà o acquisterà in anticipo il gioco riceverà il Grizzly Hazmat Outfit.

Il successo di The Outlast Trials è la conferma di come gli horror multiplayer stiano attraversando un ottimo periodo, considerando altri successi del genere come Dead by Daylight e Phasmophobia, tanto per citarne un paio.

Il gioco racconta di alcuni esseri umani assunti come cavie dalla Murkoff Corporation, che sta testando dei metodi avanzati di lavaggio del cervello e controllo della mente. Di base si tratta di una gara di sopravvivenza, a cui si può partecipare da soli o in squadre da due, tre o quattro giocatori. Solo chi riuscirà a superare la terapia Murkoff sarà riammesso nella società.