The Day Before non è mai stato un MMO, neppure in fase concettuale, svela un ex-sviluppatore

Ora che il progetto The Day Before è definitivamente naufragato, a quanto pare alcuni collaboratori hanno deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa svelando dei retroscena dietro ai lavori di questo controverso gioco. In particolare, un ex-sviluppatore che ha preferito rimanere anonimo, ha dichiarato alla testata DualShockers, che il titolo non ha mai avuto nessun elemento da MMO, neppure in fase concettuale, e che il team di sviluppo non sa perché FNTASTIC abbia deciso di pubblicizzarlo come tale.

"Non l'ho mai visto come il progetto di un MMO", ha detto lo sviluppatore. "Nessuno nel nostro team sa perché lo hanno chiamato un MMO. È sempre stato un sparatutto in terza persona con qualche meccanica co-op. Nessuna meccanica GDR era stata implementata. Le abilità erano un'idea, ed erano in un fase di prototipo, ma nulla di più".