The Day Before: su Steam i giocatori sono calati del 75% a tre giorni dal lancio

Entrando più nello specifico, nelle prime ore dal lancio avvenuto la sera dell'7 dicembre The Day Before viaggiava sopra i 30.000 utenti attivi contemporanei, con il picco massimo di 38.104 giocatori, numeri tra l'altro non proprio eccezionali considerando le aspettative dietro al gioco, che era diventato primo nella wishlist di Steam.

Stando ai dati riportati su SteamDB, The Day Before ha visto un calo enorme e repentino di giocatori attivi a meno di tre giorni dal lancio su PC in early access, a dimostrazione di come il titolo di come il titolo Fntastic abbia tradito le grandi aspettative di moltissime persone.

The Day Before, un disastro su tutta la linea

Spiegare i motivi dietro a questo calo repentino di utenti attivi è semplice. Infatti, The Day Before è stato lanciato in condizioni disastrose anche per gli standard di un gioco in accesso anticipato, tanto che nel momento in cui scriviamo le valutazioni positive degli utenti rappresentano solo il 19% del totale.

Tra i vari problemi segnalati ci sono ad esempio, mappe vuote e con pochissimi nemici, sparatorie insoddisfacenti e con hit detection imprecisa, un tremendo input lag, vari problemi ai server e una pletora di bug su cui è difficile chiudere un occhio.

In tutto ciò, The Day Before non è un MMO come era stato pubblicizzato da Fntastic nei mesi scorsi, bensì un extraction shooter che lascia molto a desiderare, cosa che chiaramente le ire degli utenti che si aspettavano tutt'altro. Lo sviluppatore silenziosamente ha rimosso i tag di Steam relativi al genere MMO, per quanto ormai la frittata è fatta.