iPhone SE 4 avrà la stessa batteria di iPhone 14? Apple punta al riciclo delle componenti

Il 2024 si prospetta come un anno carico di novità per Apple, con l'attesa per l'arrivo di iPhone 16, dei nuovi iPad Air, iPad Pro e MacBook Air dotati di chip M3. Inoltre, secondo le previsioni di Mark Gurman di Bloomberg, potremo assistere al lancio di iPhone SE 4.

Le intenzioni di miglioramento per quanto riguarda le batterie potrebbero coinvolgere anche i prossimi modelli di punta, come gli iPhone 16 Pro, che dovrebbero vantare funzionalità termiche avanzate e maggiore efficienza.

Sguardo al prossimo SE

All'interno di SE 4 troverà spazio una batteria più robusta, con una capacità di 3279 mAh

Apple sembra avere l'obiettivo di tenere una linea di progettazione economica per contenere i costi finali del dispositivo.

Abbiamo già visto questa strategia di riutilizzo di componenti adottata in passato per la linea di smartphone SE, come nel caso del secondo modello, che condivideva la stessa cella energetica di iPhone 8.

Per quanto riguarda le caratteristiche del futuro iPhone SE 4, il dispositivo presenterà un nuovo design basato su iPhone 14, includerà un pulsante Azione e introdurrà la porta USB-C, come nei modelli più recenti.

Alcune voci suggeriscono che potrebbe però non includere la fotocamera ultra wide.

È importante notare che le informazioni attuali riguardano prototipi pre-produzione, e molte cose potrebbero cambiare prima del rilascio ufficiale.