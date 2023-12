Sonic Dream Team, la recensione del nuovo Sonic esclusivo su Apple Arcade

Siamo ormai piuttosto abituati a vedere l'icona di Sega utilizzata per operazioni commerciali di vario tipo, pertanto la sua comparsa in un nuovo titolo mobile, in un primo momento, può far pensare a un progetto di basso profilo costruito soprattutto per sfruttare il nome altisonante di Sonic, ma qui scatta la sorpresa. Come vediamo nella recensione di Sonic Dream Team, il gioco in questione è un vero e proprio platform 3D che non sfigurerebbe più di tanto come nuovo capitolo all'interno della serie principale, se non per qualche semplificazione effettuata alla struttura per venire incontro alla fruizione diversa. Può essere visto come un'ulteriore conferma della bontà del programma Apple Arcade anche in termini di selezione dei progetti, visto che in ambito mobile era difficile aspettarsi un risultato del genere.

Il team Sega Hardlight, che si è occupato di questo gioco, è noto per aver sviluppato in precedenza Sonic Dash, un endless runner che rientra appunto in quei progetti secondari che ci aspetteremmo di vedere sulle piattaforme mobile, ma evidentemente in questo caso hanno avuto la possibilità di esprimersi più a fondo.

Sonic Dream Team segue l'impostazione tipica dei platform 3D di Sonic, dove "gotta go fast" è un vero motto a partire dal design dei livelli: l'importante è andare veloci, mantenere il flusso e lasciarsi andare al saliscendi tipico della serie, poco importa se, alla fine, non c'è molto da ragionare sulle strade da prendere e su come affrontare i nemici. In questo caso forse si esagera pure con questo concetto: i livelli scorrono via veloci e piacevoli come una brezza contro il cielo blu di Sega, formando un'esperienza che si pone precisamente a metà tra la profondità che ci si aspetterebbe da un titolo principale per console e una digressione mobile a tema Sonic.