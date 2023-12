Sigil 2 è giocabile anche su console, John Romero svela di essere al lavoro su un nuovo FPS

Sigil 2, il nuovo episodio apocrifo di DOOM realizzato da John Romero, uno dei padri dell'originale, è giocabile anche su PS5, Nintendo Switch, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. È possibile scaricarlo gratuitamente da DOOM e DOOM 2, accedendo dal menù degli Add-on.

Bethesda ha anche pubblicato un'intervista a Romero, in cui viene svelato che lo storico game designer sta lavorando a un nuovo sparatutto in prima persona (di cui non si sa niente), nonché a un episodio extra per DOOM II, chiamato Hellion. Dopo Hellion lavorerà a un episodio extra per Quake, per la gioia di tutti i fan di questi classici senza tempo.