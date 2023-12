Marvel's Blade: trailer pubblicato nei canali ufficiali Xbox, con il logo che indica l'esclusiva

Molti davano per socntato che lo fosse anche prima, ma molte voci hanno iniziato a parlare di un gioco multipiattaforma per via di presunte pressioni da parte di Marvel.

Il trailer di The Game Awards 2023 di Marvel's Blade è stato finalmente pubblicato sui canali ufficiali di Xbox, con una novità che ha reso felici i fan: il logo Xbox finale che indica l' esclusiva della piattaforma. Si tratta di una variazione minima rispetto a quanto visto durante l'evento, ma per alcuni fa tutta la differenza del mondo, considerando che potrebbe essere la prova finale della natura esclusiva del gioco per console Xbox e PC.

Il video

"In Marvel's Blade, Eric Brooks è il leggendario Daywalker, mezzo uomo, mezzo vampiro, diviso tra la società dei vivi e il potere dei non morti." Così recita la descrizione ufficiale del video, che ci ricorda come il gioco sia sviluppato da Arkane Lyon, lo studio dei Dishonored e di Deathloop. Viene anche specificato che è un gioco single player in terza persona dai contenuti maturi, ambientato nel cuore di Parigi. Infine, viene ricordato che è sviluppato in collaborazione con Marvel Games.

Difficile dire se il logo alla fine del filmato sia la conferma definitiva della natura esclusiva del gioco (comunque sia è un indizio concretissimo), anche se non è chiaro perché Microsoft avrebbe dovuto accettarlo come multipiattaforma, a meno che non ci siano accordi pregressi presi prima dell'acquisizione di Zenimax.