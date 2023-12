App Store Awards: Lies of P e Honkai: Star Rail vincono su Mac e iPhone

Apple ha svelato i giochi e app che hanno vinto gli App Store Awards 2023, con Honkai: Star Rail che si è aggiudicato il premio come miglior gioco su iPhone dell'anno, mentre Lies of P ha dominato la categoria dei giochi per Mac.

L'apprezzato souls-like che propone una versione alternativa e oscura di Pinocchio si è aggiudicato questo premio in quanto "è molto più che uno stupendo e stimolante gioco di ruolo; è anche una profonda riflessione su cosa significa essere umani".

Nel caso di Honkai: Star Rail il premio è stato assegnato per "la grafica incredibile, i combattimenti strategici e i mondi strabilianti" proposti dal GDR free-to-play di Hoyoverse.