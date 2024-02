Helldivers 2: patch permette di giocarci anche su Steam Deck senza problemi

Fortunatamente è possibile usare un aggiornamento di Proton Hotfix per superare tutti i problemi e giocarci in armonia con il mondo. La conferma è stata data da Pierre-Loup Griffais di Valve e da molti giocatori che sono finalmente riusciti a giocare.

Helldivers 2 è uno dei giochi del momento, amatissimo sia dagli utenti PC, sia da quelli PS5, le uniche due piattaforme per le quali è disponibile. Purtroppo il gioco non funziona su Steam Deck , per lo scorno di molti possessori dell'ibrido tra un PC e una console portatile che ci vorrebbero giocare.

Lo stratagemma

Come già accennato, senza usare questo stratagemma, Helldivers 2 è ingiocabile su Steam Deck. Alcuni erano riusciti a giocarci mettendo la console in modalità desktop, un sistema molto scomodo per i giocatori medi.

Normalmente ci sono diversi sistemi per far girare i giochi non supportati su Steam Deck, ma in questo caso sembra che funzioni davvero solo l'aggiornamento di Proton Hotfix, quindi è caldamente consigliato.

Valve pare essersi impegnata in prima persona per trovare un sistema di far girare Helldivers 2 su Steam Deck, considerando il successo attuale del gioco. Inoltre era un peccato vedere un titolo simile inutilizzabile sul Deck, dove girano giochi molto più pesanti come Cyberpunk 2077 o God of War.

Per il resto, vi ricordiamo che Helldivers 2 è attualmente giocabile solo su PS5 e PC. Il gioco sta riscuotendo un grande successo, facendo numeri che probabilmente stanno andando oltre le aspettative di Sony stessa, che lo ha pubblicato.