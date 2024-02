Questo gioco horror ha ottenuto un aumento del 37.000% di giocatori in pochi giorni

Di norma ad avere successo sono i "soliti" giochi, le ultime novità che hanno fatto parlare di sé. Di tanto in tanto ci sono alcune sorprese e alle volte anche grandi sorprese, come quella di Ultimate Zombie Defense. Il gioco ha infatti visto un aumento del 37.000% in termini di giocatori contemporanei. Il motivo? È stato recentemente reso gratuito per gli utenti di Steam, aumentando il numero di giocatori da 32 a 11.859 in un solo weekend.

Ultimate Zombie Defense è stato pubblicato l'8 dicembre 2020 su Steam e, secondo di dati di SteamDB, ha faticato ad attirare l'attenzione negli oltre tre anni trascorsi, raggiungendo un picco di 1.111 giocatori nel gennaio 2021 e sfondando raramente la tripla cifra nei mesi successivi. Ora, però, il suo essere gratuito l'ha reso oggetto di attenzione e pare che i giocatori non lo stiano disprezzando visti i numeri.

Il giveaway su Steam ha inoltre coinciso con l'annuncio di un sequel, Ultimate Zombie Defense 2 (lo trovate su Steam), che al momento non ha una data di uscita ed è segnalato solo come "presto in arrivo". In questo caso si tratta però di uno sparatutto in prima persona, non con la visuale dall'alto.