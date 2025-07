Una nuova Apple TV con chip A18 e fotocamera integrata potrebbe arrivare entro la fine dell’anno

Secondo alcune indiscrezioni, Apple potrebbe presentare una nuova Apple TV entro la fine dell'anno. L'arrivo di questo prodotto rappresenterebbe un cambiamento significativo, viste le possibili caratteristiche. Ovviamente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze, quindi vi aggiorneremo in caso di dettagli concreti. Vediamo le prime informazioni in merito.