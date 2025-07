Verifica età e privacy: la nuova app UE contro i pericoli online per i minori, test anche in Italia

La Commissione Europea ha presentato un prototipo di applicazione per la verifica dell'età online, pensata per proteggere i minori nell'ambiente digitale e prevista dal Digital Services Act (DSA). L'annuncio è stato dato dalla vicepresidente della Commissione, Henna Virkkunen, che ha sottolineato come la tutela dei minori sia una priorità strategica per l'Unione. Cinque i Paesi coinvolti nella fase pilota del progetto: Italia, Francia, Spagna, Grecia e Danimarca. L'app permetterà agli utenti di dimostrare di avere più di 18 anni senza rivelare dati personali come l'età esatta o l'identità, garantendo così la privacy. Il sistema sarà integrabile nel portafoglio europeo di identità digitale.

L'obiettivo dell'iniziativa L'obiettivo è quello di creare un "gold standard" per la verifica dell'età online, evitando che i minori accedano a contenuti inappropriati, pur mantenendo il massimo rispetto per la protezione dei dati. Nessuno - né le piattaforme né terzi - potrà tracciare le attività degli utenti attraverso l'app. Bandiera italiana I cinque Paesi partner svilupperanno versioni personalizzate della tecnologia, eventualmente integrabili in applicazioni nazionali. Le linee guida pubblicate dalla Commissione non si limitano però alla verifica dell'età: affrontano anche altri aspetti critici legati alla sicurezza dei minori online, come il cyberbullismo, i contenuti dannosi, e i meccanismi che favoriscono la dipendenza digitale.