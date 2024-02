Mortal Kombat 1: il cross-play sarà disponibile dalla prossima settimana, ma non su Switch

È stata una lunga attesa, ma finalmente dalla prossima settimana Mortal Kombat 1 supporterà il cross-play tra le versioni PS5, Xbox Series X|S e le versioni PC su Steam ed Epic Games Store. Al contrario, la versione Nintendo Switch non supporterà questa funzionalità.

La conferma è arrivata tramite un post ufficiale del profilo X | Twitter di Mortal Kombat 1, che afferma che il "Krossplay" sarà disponibile con la prossima patch in arrivo la prossima settimana. Non vengono spiegati i motivi per cui Nintendo Switch non supporterà il cross-play e se mai verrà integrata questa funzione. Forse, si è giunti a questa decisione per via delle enormi differenze tecniche in termini di framerate e tempi di caricamento di questa versione, che avrebbero potuto minare il bilanciamento del multiplayer.