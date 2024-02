Halo: il nuovo episodio della serie TV contiene un easter egg dedicato a Xbox

Halo: Stagione 2 ha lanciato da poco l'episodio 4, il quale contiene un breve easter egg dedicato a Xbox e in particolare alla prima e originale console di Microsoft, come è possibile vedere per qualche secondo all'interno di una scena particolare.

La questione potrebbe rappresentare spoiler, anche se non ci sono elementi legati alla trama in quanto segue, tuttavia segnaliamo comunque il rischio di anticipazioni.

Come segnalato anche in una discussione su Reddit, durante l'episodio c'è una particolare scena che avviene durante l'inizio dell'invasione di Reach da parte dei covenant, nella quale Master Chief e Perez entrano in una sorta di negozio di antiquariato.

Gli spartan intimano di evacuare il luogo ma la signora si rifiuta di lasciare la propria posizione, chiedendo a Chief di spostare una macchina da scrivere su una mensola.