Uncharted 2 il film: la sceneggiatura è pronta, dice Mark Wahlberg

Il celebre attore Mark Wahlberg, che interpreta Victor Sullivan nella pellicola originale, ha dato un aggiornamento importante sullo stato dei lavori per Uncharted 2, il seguito del film che ha portato in pellicola la serie di Naughty Dog con Tom Holland per protagonista.

In un'intervista pubblicata da ScreenRant, Wahlberg ha svelato che la sceneggiatura del nuovo film di Uncharted dovrebbe essere pronta, cosa che costituisce un importante passo in avanti sul fronte della produzione, sebbene ancora non siano iniziate effettivamente le riprese.

La questione pare sia proprio recente, in base a quanto riferito dall'attore: "Ho ricevuto una chiamata proprio oggi sul fatto che hanno la sceneggiatura pronta", ha riferito Wahlberg, "Non riesco a farmi crescere una vera barba e i baffi, tuttavia mi hanno chiesto di iniziare a farmeli crescere perché ci vorrà ancora un po'".