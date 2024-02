Unicorn Overlord: la demo ora è disponibile anche su PS5, PS4 e Xbox, link per il download

Con un giorno di ritardo rispetto alla versione Nintendo Switch, da oggi la demo gratuita di Unicorn Overlord è disponibile anche su PS5, PS4 e Xbox Series X|S. Un'ottima occasione per provare con mano il promettente GDR strategico di Atlus e Vanillaware.

Stando ai dettagli ufficiali, questa versione di prova permette di giocare le prime 5 ore della versione completa Unicorn Overlord, con la possibilità volendo di trasferire i progressi fatti se deciderete di acquistarlo. Parliamo di un lasso di tempo tutto sommato abbondante per una demo e che dovrebbe dare quindi modo a tutti di farsi un'idea dell'incipit della trama e delle dinamiche alla base del gameplay.

Se siete interessati potrete scaricare la demo dal PlayStation Store per PS4 e PS5, dall'Xbox Store per Xbox Series X|S. Per completezza, ecco anche il link all'eShop per la versione di prova per Nintendo Switch.