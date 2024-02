Sons of the Forest: versione 1.0 disponibile con un enorme update di uscita dall'early access

Tra questi cambiamenti troviamo modifiche a diversi aspetti del gioco e aggiunte molto interessanti, che puntano ad espandere ulteriormente quello che viene già considerato come uno dei migliori survival a tema horror in circolazione.

Come era stato annunciato qualche giorno fa, Sons of the Forest ha infine raggiunto la sua versione 1.0 , con l'uscita dall'early access e il raggiungimento della sua prima versione completa, attraverso la pubblicazione di un enorme update che introduce molte novità e arricchisce il gioco.

Tante novità tutte insieme

Sons of the Forest diventa ancora più inquietante

Tra le maggiori novità troviamo lo sblocco della modalità creativa una volta che si è completato il gioco, che introduce dunque un'aggiunta di notevole interesse anche una volta conclusa la parte narrativa del gioco survival in questione.

Per quanto riguarda il finale, questo è stato modificato in modo da consentire una maggiore libertà di scelta in grado di modificare alcuni elementi. Timmy inoltre è tornato, doppiato da Shawn Ashmore, con ulteriori scene d'intermezzo che sono state inserite all'interno della storia.

Per quanto riguarda elementi più inerenti il gameplay, i glider possono ora essere portati in giro e disposti altrove, sono state aggiunte 14 nuove caverne e punti di interesse in giro per la mappa e sono stati reintrodotti i mutanti "Legsy" dal primo The Forest.

È stato aggiunto un nuovo sistema legato alle malattie, collegate all'ingestione di cibo non edibile o all'acqua non purificata, inoltre sono stati aggiunti ulteriori progetti per la costruzione, altri obiettivi sbloccabili, il supporto per AMD FSR 3 ed è stato introdotto un nuovo sistema di gestione del meteo, oltre a più di 100 aggiustamenti di bug vari.