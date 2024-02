Corsair MM200, il tappetino esteso per mouse e tastiera è in forte sconto su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Corsair MM200, il tappetino per mouse da gioco. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 43%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 34.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Corsair MM200

Corsair MM200

Il tappetino per mouse Corsair MM200 propone una superficie con trama intrecciata progettata per diminuire l'attrito e garantire la massima precisione. È pensato sia per i mouse ottici che quelli laser.

La base è antiscivolo, così da non rischiare che il tappetino si muova nei momenti più delicati. Questa versione misura 930 mm x 300 mm x 3 mm e permette di appoggiare sia la tastiera che il mouse.