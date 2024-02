Final Fantasy 7 Rebirth: ottenere una media voti superiore a 90 era tra gli obiettivi di Square Enix

Il game director Naoki Hamaguchi ha pubblicato un post per festeggiare l'impressionante media dei voti di Final Fantasy 7 Rebirth, approfittando dell'occasione per ringraziare il supporto dei fan e il team di sviluppo, svelando inoltre che questo risultato faceva parte degli obiettivi fissati dal team di sviluppo, confermando le grandi ambizioni di Square Enix per il nuovo gioco della serie.

"Raggiungere una media voti superiore a 90 era uno dei nostri obietti come team di sviluppo per raggiungere i fan e accoglierne di nuovi", ha detto Hamaguchi. "Questo risultato meraviglioso è stato possibile solo grazie al duro lavoro e alla dedizione dell'intero team di sviluppo, quindi vorrei ringraziarli dal profondo del cuore".

"Sono stato supportato dalla stampa, dalla community, dagli influencer e deal team di PR e non potrò mai ringraziarli abbastanza. Continuiamo questo slancio positivo con il lancio del gioco".