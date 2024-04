Call of Duty Warzone Mobile sarebbe pieno di bot e i giocatori non sono contenti

Il 21 marzo Activision ha finalmente pubblicato Call of Duty Warzone Mobile, attesa versione portatile dello sparatutto multigiocatore. Purtroppo i giocatori hanno rapidamente segnalato una serie di problemi, compresa grande instabilità con la versione Android.

Activision ha inoltre pubblicato un nuovo aggiornamento che avrebbe introdotto in Call of Duty Warzone Mobile una notevole quantità di bot che dovrebbero rendere più semplice trovare partite e dovrebbero aiutare i nuovi giocatori che hanno bisogno di avversari non particolarmente capacità per iniziare a imparare.

L'arrivo dei bot era già stato confermato ufficialmente, alcuni giocatori però ritengono che la presenza dei bot sia più un danno che un aiuto.