Xbox Game Pass: scopriamo i primi giochi di aprile per gli abbonati

Il servizio su abbonamento Microsoft ci ha abituato ad aggiornamenti talmente frequenti che, spesso, ci si trova a parlare di titoli in arrivo, ma in parte praticamente già disponibili, cosa che incrementa il senso pantagruelico di questo banchetto costantemente rinnovato di settimana in settimana. Vediamo dunque quali sono i primi giochi di aprile in arrivo su Xbox Game Pass, considerando che alcuni di questi sono stati già messi a disposizione e altri si apprestano ad esserlo veramente tra pochi giorni, arricchendo ulteriormente un catalogo di notevole densità. A tutto questo si aggiunge anche la consapevolezza che una seconda tranche di titoli si profila già all'orizzonte per gli abbonati, tanto per rendere l'idea dei ritmi a cui i nuovi prodotti vengono immessi all'interno del catalogo. Il risultato è ovviamente un quantitativo di arretrati sempre più consistente, ma è ben difficile lamentarsi di un problema del genere. Tuttavia, si registrano anche queste mese alcune defezioni: in questo caso si tratta di sei giochi che usciranno dal catalogo a metà aprile e tra questi ci sono vari titoli horror di Frictional Games sui quali consigliamo di concentrarsi nel caso in cui non li abbiate ancora finiti. Ricordiamo inoltre i titoli della seconda metà di marzo, che comprendono anche alcune uscite di inizio aprile.

LEGO 2K Drive - Cloud e console, 3 aprile LEGO 2K Drive è un'avventura LEGO open world a base di corse Tra le tante sperimentazioni videoludiche a tema LEGO, un vero e proprio gioco di corse effettivamente mancava, fatta eccezione per l'ottima espansione di Forza Horizon 4 in cross-over con le costruzioni in questione, e LEGO 2K Drive è andato a riempire questa lacuna in maniera molto positiva. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una sorta di open world, ma tutto a costruito a mattoncini e incentrato sull'uso di veicoli, con una grande quantità di possibilità aperte ai giocatori. Possiamo prendere parte alle numerose corse disponibili seguendo una vera e propria storia, che ci porta ad esplorare le varie parti di "Mattonia" alle prese con diverse situazioni, sbloccando le sfide in base alla progressione del livello del giocatore. Il fatto di affidarsi al tema LEGO vuol dire che LEGO 2K Drive propone un'enorme quantità di situazioni diverse, tra veicoli di vario tipo e una profonda personalizzazione di questi.

Lil Gator Game - Cloud, Console e PC, 4 aprile Lil Gator Game è un gioco che mette in scena le avventure di un piccolo alligatore Ci sono giochi che non hanno la pretesa di mettere in scena necessariamente delle imprese epiche da centinaia di ore, recuperando piuttosto il semplice spirito di meraviglia e fuga dalla realtà che caratterizzava alcune avventure delle origini. Lil Gator Game può essere inserito in questa categoria, presentando le gesta di un piccolo alligatore alle prese con varie missioni e attività da svolgere all'interno di un open world dall'aspetto sereno e piacevole, come una sorta di libro illustrato per bambini. La premessa è molto semplice: in un giorno particolarmente tranquillo, forse anche troppo tranquillo, il piccolo alligatore protagonista decide semplicemente di riempire la giornata prendendo parte a varie attività, spassandosela in mini-avventure di varia tipologia tra foreste e villaggi, in compagnia di altri personaggi animaleschi. Un titolo tutto rivolto al relax, insomma.

EA Sports PGA Tour (EA Play) - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 4 aprile EA Sports PGA Tour è una simulazione di golf decisamente vicina alla realtà Le simulazioni di golf hanno una loro solida tradizione nel mercato videoludico, e EA Sports PGA Tour è la più recente versione della simulazione ufficiale di questo sport secondo la licenza PGA, dunque rappresenta il punto di riferimento per gli appassionati di golf. Da questo mese, il gioco è entrato a far parte del Vault di EA Play, dunque accessibile liberamente anche agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, ampliando la gamma di simulazioni sportive di EA di un altro elemento di notevole importanza. Non si tratta propriamente di uno degli sport più popolari da queste parti, ma un buon gioco di golf può essere apprezzato un po' da tutti, se non altro per le sue particolari atmosfere e i ritmi alquanto rilassanti. Inoltre, EA Sports PGA Tour si è rivelato essere un ottimo gioco, trovando un giusto compromesso tra simulazione realistica e golf arcade, con tante modalità che lo possono rendere adatto a un pubblico vario.

Kona - Cloud e Console, 9 aprile KONA è un'avventura narrativa dotata di un'atmosfera inquietante Il connubio tra ambientazione glaciale, sopravvivenza e thriller oscuro è stato esplorato già in vari casi ma rimane assolutamente interessante, come dimostra anche Kona, avventura investigativa dai toni oscuri che, uscita nel 2017, arriva ora all'interno del catalogo di Game Pass. Quello che sembra un normale caso di indagine su atti vandalici presso una tenuta rurale nel Canada settentrionale, nel 1970, si trasforma in una sorta di incubo con elementi che sembrano trascendere la realtà e lasciare tracimare il sovrannaturale, nelle ombre che si insinuano sotto il bianco soverchiante del paesaggio innevato. Kona è un'avventura narrativa che ha per protagonista l'investigatore privato Carl Faubert, che si ritrova coinvolto in una strana e inquietante storia, bloccato nello spettrale villaggio sulle rive del lago Atamipek da una misteriosa tempesta che lo taglia fuori dal resto del mondo.

Botany Manor - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 9 aprile Myst e The Witness incontrano la botanica in Botany Manor Il primo titolo inedito a giungere direttamente nel catalogo del Game Pass questo aprile è Botany Manor, un gioco che potrebbe riservare delle notevoli sorprese. La storia ci mette nei panni di Arabella Greene, una botanica che esplora un'affascinante tenuta signorile dell'Inghilterra del XIX secolo, alle prese con piante e fiori particolarmente rari e preziosi. Quello che può sembrare un semplice gioco di esplorazione a base floreale si rivela essere in verità una vera e propria avventura in prima persona, interamente incentrata su enigmi da risolvere. Sotto certi aspetti, si può guardare a Botany Manor come a una sorta di Myst incentrato su piante e fiori, o come un The Witness più focalizzato sul tema principale della botanica ma comunque piuttosto impegnativo sul fronte cerebrale. Le atmosfere solari e rilassate contribuiscono a immergerci in un mondo che ha tratti realistici ma trasognati, alternando momenti contemplativi a rompicapi che possono essere anche impegnativi.

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition - Cloud, Console e PC, 11 aprile Shadow of the Tomb Raider resta uno dei giochi action adventure più affascinanti A distanza di qualche anno, torna nel catalogo del Game Pass anche Shadow of the Tomb Raider, in questo caso con la Definitive Edition che aggiunge tutti i contenuti aggiuntivi. Capitolo conclusivo della trilogia di rilancio di Lara Croft, Shadow ha ricevuto un'accoglienza meno calorosa rispetto al capitolo precedente sul fronte della critica, ma rappresenta una notevole evoluzione in termini tecnici e di stile generale che lo rende ancora oggi uno dei migliori action adventure in terza persona. Lara è ulteriormente cresciuta e si è evoluta in una combattente dai tratti piuttosto efferati, mentre le minacce che si trova ad affrontare aumentano in dimensione e pericolosità in questo capitolo, che ha a che fare con le civiltà mesoamericane tra mitologie e discendenze contemporanee. Giungla, villaggi e rovine precolombiane compongono la nuova ambientazione di Shadow of the Tomb Raider per un'avventura piuttosto diversa da quanto visto prima nella serie, ma sicuramente memorabile.

Harold Halibut - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 16 aprile Il protagonista di Harold Halibut Il secondo lancio direttamente all'interno del catalogo di Game Pass è Harold Halibut, e rappresenta indubbiamente uno dei titoli più importanti del mese. Ne abbiamo parlato in maniera estesa tra provati e speciali dedicati, perché si tratta di un'avventura davvero peculiare e in grado di distinguersi anche nel ricco panorama di titoli indie su questo genere. La sua caratteristica principale balza subito all'occhio appena si guarda un'immagine di Harold Halibut: si tratta infatti di un gioco costruito interamente con la tecnica grafica dello stop motion, ovvero a partire da diorami, pupazzi animati e scenari costruiti partendo da materiali reali. La tecnica utilizzata è mista tra l'animazione fisica reale e l'uso del motion capture in 3D, ma il risultato è davvero impressionante e rende il gioco molto affascinante, grazie anche alla particolare ambientazione fantascientifica utilizzata. Il gioco racconta un'interessante storia che mischia fantascienza e relazioni sociali in una situazione peculiare: il protagonista, Harold, vive all'interno di una navicella spaziale che ospita una comunità di umani fuggita dalla Terra sull'orlo di una devastante guerra, ma qualcosa nel viaggio è andato storto e ora la nave con l'intera comunità si ritrova immersa in un oceano alieno.