Helldivers 2 su Steam è ancora fortissimo, con oltre 345.000 giocatori di picco

La cosa in effetti non sorprende, se consideriamo che Helldivers 2 tornato in vetta alla classifica Steam e immaginiamo stia facendo molto bene anche su PS5 , a conferma della bontà del progetto e di un supporto post-lancio che sta dando grandi soddisfazioni.

Normalizzare l'imprevisto

Probabilmente Sony non si aspettava un riscontro del genere per Helldivers 2, ma ora starà studiando il fenomeno per capire se in questa straordinaria progressione ci sia una lezione da apprendere e regole che possano essere applicate anche alle future produzioni live service dell'azienda giapponese.

Non è infatti un mistero che PlayStation stia investendo in maniera importante e convinta su questo genere di esperienze, con diversi titoli in cantiere sebbene forse quello più interessante, The Last of Us Multiplayer, sia stato cancellato.