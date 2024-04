Classifica Steam: Helldivers 2 torna in vetta, Final Fantasy 14: Dawntrail è già nella top 10

Di seguito la classifica stilata da SteamDB del 26 marzo - 2 aprile , realizzata in base ai ricavi in dollari e scremata dai titoli free-to-play, come Counter-Strike 2.

Sale la febbre da Final Fantasy 14: Dawntrail

Come possiamo vedere, Dragon's Dogma 2 dopo aver conquistato la vetta della classifica la scorsa settimana, ha registrato un calo, scivolando in terza posizione. Il tutto è probabilmente dovuto anche alle performance tutt'altro che ottimali su PC e per la polemica, forse un pelo esagerata, sulla questione delle microtransazioni. Anche Horizon Forbidden West, l'altra new entry della scorsa settimana, ha registrato un calo sensibile, scivolando dal quarto al nono posto.

Grazie all'apertura dei preorder della prossima espansione in programma a luglio, Final Fantasy 14 conquista ben due posizioni nella top, la quarta con la versione base standard e la quinta con il DLC Dawntrail. Per il resto la classifica include i soliti noti, come Baldur's Gate 3, Steam Deck ed EA Sports FC 24.