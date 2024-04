Immortals of Aveum: in arrivo una patch per PS5 e Xbox Series X|S con FSR 3 frame generation

Immortals of Aveum sarà il primo gioco in assoluto a supportare la tecnologia frame generation dell'FSR 3 su PS5 e Xbox Series X|S, che verrà integrata tramite un aggiornamento gratuito in arrivo tra poco tempo.

La conferma è arrivata tramite un portavoce di Ascendant Studios che ha svelato a Digital Foundry che sono in programma due patch. La prima, la 1.0.6.3 aggiungerà il supporto all'HDR su PS5 e Xbox Series X|S ed è in programma per oggi, tra l'altro lo stesso giorno in cui Immortals of Aveum viene è stato messo a disposizione degli abbonati a PlayStation Plus. Per la versione PC, invece, l'HDR verrà aggiunto in un secondo momento.

Ben più interessante l'update 1.0.6.4 in arrivo "entro poche settimane" , che aggiungerà il frame generation dell'FSR 3 su PS5 e Xbox Series X|S, il che dovrebbe garantire performance migliori. Per chi non lo sapesse, questa tecnologia crea dei frame interpolati che vengono inseriti tra quelli reali, aumentando di conseguenza il framerate. La medesima patch andrà a migliorare anche l'FSR 3 già disponibile su PC, aggiungendo il supporto al VRR.

"La patch 1.0.6.4 estenderà inoltre il supporto di FSR 3 ai monitor e ai televisori a frequenza di aggiornamento variabile (VRR) sia su PC che su console, migliorando il ritmo dei fotogrammi e riducendo i casi di judder o di screen-tearing", ha dichiarato il PR di Ascendant Studios.