Netflix: meno pubblicità se guardate tante puntate tutte di fila, è la nuova idea della piattaforma

Il primo trimestre del 2024 vedrà l'arrivo di un " binge ad ". Secondo il servizio di streaming, coloro che guardano tre episodi consecutivi dello stesso show con il livello "Standard con pubblicità" non avranno alcuna pubblicità nel quarto episodio. In caso contrario, la quantità di annunci con ogni episodio rimarrà invariata.

Netflix è pronta a ricompensare gli utenti che guardano in rapida successione molteplici puntate di una serie TV con il suo livello più economico, riducendo la quantità di pubblicità sul servizio di streaming.

Netflix, i dati degli abbonamenti con pubblicità

One Piece, la serie TV di Netflix

Netflix ha anche annunciato che 15 milioni di abbonati in tutto il mondo sono iscritti ai livelli con pubblicità. Ciò avviene in seguito al blocco alla condivisione delle password, che ha portato a un aumento dei nuovi utenti. Inoltre, Netflix ha aumentato i costi degli abbonamenti, il che ha garantito guadagni maggiori.

Ora alla compagnia non rimane altro da fare se non aumentare l'interesse degli abbonati per i videogiochi, visto che meno dell'1% gioca con i videogiochi dell'abbonamento quotidianamente.