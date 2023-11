Dusk HD: un video confronta la nuova versione con quella originale

Sarete felici di sapere che New Blood Interactive ha pubblicato un video comparativo che mette a fianco la vecchia e la nuova versione, per mostrare il lavoro fatto.

Presto lo sparatutto in prima persona Dusk starà per essere evoluto in Dusk HD , quindi guadagnerà modelli 3D migliori, texture rifatte e, in generale, un maggior numero di dettagli grafici, pur rimanendo sempre un boomer shooter e pur non rinunciando al gameplay esplosivo che lo ha reso un punto di riferimento per il genere.

Il video

Il filmato serve anche come conferma di alcune informazioni davvero interessanti, che faranno felici i fan. Dusk HD sarà dato infatti come un aggiornamento gratuito a tutti i possessori di Dusk. Sarà inoltre DRM Free (in particolare su GOG) e non sarà obbligatorio, nel senso che la versione originale del gioco rimarrà comunque selezionabile.

Inoltre sarà moddabile al 100%, in modo da lasciare alla comunità la libertà di farci un po' ciò che vuole.

Per il resto il video può essere utile ai giocatori che non conoscono Dusk per rendersi conto dello stile di gioco, basato sulla velocità e sulla skill, parola dimenticata che un tempo era centrale nel mondo degli sparatutto in prima persona.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Dusk HD sarà lanciato l'11 dicembre 2023. Se volete approfittarne, attualmente il gioco è in sconto del 60% su Steam.