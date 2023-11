Electronic Arts: il CEO pensa che l'intrattenimento è un bisogno umano fondamentale

L'amministratore delegato di Electronic Arts - Andrew Wilson - ha parlato durante un recente briefing sui guadagni di EA e ha affermato che i videogiochi non sono necessariamente a prova di recessione, ma che il medium potrebbe essere più adatto a rimanere prospero in un periodo di recessione economica rispetto ad altri settori. Il motivo è che, a suo dire, gli esseri umani hanno bisogno di intrattenimento e sono meno disposti a metterlo in secondo piano.

"L'intrattenimento è un bisogno umano fondamentale. È molto importante per noi come specie", ha dichiarato. Wilson ha anche affermato di ritenere che i videogiochi offrano "un valore incredibile" rispetto ad altre forme di intrattenimento, il che è importante in un periodo di "limitazioni economiche". Wilson ha affermato che nonostante tutto a livello globale EA sta registrando una crescita.