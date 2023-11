Apex Legends Stagione 19 Scintilla: scopriamo Conduit, la nuova Leggenda

È indubbio che Conduit scalerà con grande facilità il meta di Apex Legends , ritagliandosi un posto nel cuore dei giocatori sia per la simpatia sia per la versatilità a livello difensivo e offensivo. Il vero punto in cui brilla la nuova aggiunta del roster è l'essere un supporto pensato per le squadre che amano il movimento, riuscendo a coprire rapidamente lunghe distanze e tenendo eventualmente il passo con Leggende molto veloci con Wraith e Octane.

Come anticipato in apertura, le abilità di Conduit sono strettamente legate al Titan Monarch e la scelta non è casuale, ma fortemente narrativa. A differenza di Valk e Ash, legate ai potenti mech da guerra da passati infausti, per Rowenna (il nome di battesimo di Conduit), i Titan sono un simbolo di speranza. È stato proprio un Monarch a cadere sul suo pianeta natale durante la guerra e salvare la città. Il rottame, rimasto sulla collina più alta del villaggio, è diventato un simbolo di libertà, che Rowenna visita nei momenti di forte difficoltà. Qui la ragazza comprende come incanalare l'energia residua di una batteria Titan altamente radioattiva, ed usarla per potenziare un esoscheletro che la porterà a conquistare il titolo di campionessa negli Apex Games.

Mappe e progressione condivisa

Passo della Tempesta riceve un cambio look nella Stagione 19

Altri due pilastri della stagione Scintilla sono il rifacimento di alcune porzioni di una mappa e, rullo di tamburi, l'arrivo della progressione condivisa tra le piattaforme. A rifarsi il look in questa stagione è Passo della Tempesta, un'arena che non tutti i giocatori apprezzano, poiché molto più dispersiva rispetto ad altre ambientazioni ben più dense. Imbattersi in uno scontro a fuoco in Passo della Tempesta non è così scontato e anche i punti d'interesse più caldi forniscono un ampio spazio di manovra per le squadre coinvolte. Insomma, parliamo di uno scenario in cui tendenzialmente sopravvivono molte più squadre nelle battute finali, che si ritrovano poi all'ultima chiusura anello a combattere per un lembo di mappa e per la vittoria.

"Con quest'ultimo aggiornamento, volevamo rendere il gioco più divertente senza sacrificare l'integrità della competizione" si legge sul blog ufficiale. Per prima cosa è stata ridotta la dimensione generale, andando a sacrificare dei tratti di costa nella parte sud dell'isola. Sono state poi facilitate le rotazioni nella porzione centrale della mappa, ripulendo dai Prowler la Zona Proibita e sostituendo l'Isola dei Prowler con la stazione CETO. Questa e il Traliccio di Wattson sono le due zone calde di Passo della Tempesta.

Stazione CETO è uno dei nuovi Poi

C'è poi un'altra grande novità che partirà con Scintilla, ovvero la progressione condivisa tra piattaforme. Fino all'arrivo della Stagione 19, i giocatori erano costretti ad avere profili utente unici in base alla piattaforma su cui si giocava. Dal 31 di ottobre, però, inizierà un processo che permetterà ai giocatori di unire due profili su piattaforme differenti, cumulando le ricompense. In fase di migrazione bisognerà scegliere quale profilo rimarrà quello predefinito per quanto riguarda il livello e l'esperienza. Saprete quando il sistema sarà pronto a unire i vostri progressi quando troverete un messaggio nella home di Apex Legends. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo a questo link sul sito ufficiale.