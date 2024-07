Cosa vorremmo in Sid Meier’s Civilization 7

Nonostante l'evoluzione grafica e il perfezionamento delle meccaniche di gioco, il cuore dell'esperienza è rimasto il medesimo dell'originale , ovvero quello di portare una civiltà dall'età della pietra alla conquista dello spazio. Su questa base ogni capitolo ha aggiunto un mattone, fino ad arrivare al sesto capitolo, pubblicato nel 2016 da 2K e Firaxis. In questi otto anni, però, il genere si è evoluto e tante di queste novità sarebbero perfette per rendere ancora più memorabile il nuovo capitolo.

Adesso che Sid Meier's Civilization 7 è stato annunciato ufficialmente durante la Summer Game Fest possiamo far volare la fantasia e cominciare a pensare a quello che vorremmo da questo settimo capitolo. Per chi non lo sapesse la serie Civilization è una delle più celebri e longeve nel genere dei videogiochi di strategia a turni. Creata da Sid Meier e sviluppata da MicroProse nel 1991, Civ è uno dei più celebri esempi di 4X , ovvero quel particolare filone del genere che richiede di esplorare, espandersi, sterminare e sfruttare il mondo di gioco per raggiungere la vittoria.

Narrativa emergente

Una delle cose principali che vorremmo vedere in Civ 7 è una narrativa emergente. Fino ad ora, infatti, la progressione di ogni partita è sempre stata piuttosto lineare, con il susseguirsi degli eventi piuttosto prevedibile e spesso legato alle scelte dei diversi leader.

Alcuni dei leader di Civ VI

Nulla di male, ovviamente, non fosse che Paradox ha mostrato come poter creare giochi con una narrativa emergente in grado di rendere più frizzanti e memorabili le partite. I mondi di Stellaris o Crusader Kings, infatti, non sono statici ma ricchi di eventi di varia natura che introducono un pizzico di imprevedibilità alla partita. Si incontra una tecnologia spaziale, cosa farne? Una malattia colpisce un nostro alleato, come comportarsi? Oltretutto questi avvenimenti non sono fini a loro stessi, ma potrebbero dare il vita ad una catena di altri eventi davvero memorabili, come l'arrivo di "crisi" che vanno gestite a livello globale.

In Civilization 7 si potrebbero usare eventi storici come l'invasione degli Unni per unire diverse nazioni contro un unico avversario o l'arrivo di eroi e scienziati per dare il la a missioni che porteranno ad avere determinati bonus.