Synced è colato a picco, Tencent ha deciso di chiuderlo

A un mese dal lancio si registravano picchi inferiori ai mille giocatori , mentre nelle ultime 24 ore il picco massimo è stato di 23 giocatori. Del resto gli utenti non lo hanno mai amato moltissimo, considerando le recensioni miste ricevute sulla piattaforma, le ultime delle quali molto negative.

Sviluppato da NExT Studios e pubblicato da Level Infinite, l'etichetta globale di Tencent, Synced è stato lanciato su Steam a settembre 2023 , raggiungendo un picco di giocatori massimo di 10.272. Purtroppo, invece di crescere, nelle settimane successive l'interesse vero il gioco è colato a picco.

L'editore cinese Tencent ha annunciato la chiusura di Synced . Lo sparatutto free-to-play non è riuscito a spegnere nemmeno la sua prima candelina (ci riuscirà al momento della chiusura). Un altro live service che mangia la polvere , quindi.

Conservazione dei dati

I server di Synced verranno chiusi il 9 settembre 2024, a un anno esatto dal lancio. Fino ad allora rimarrà giocabile. Tencent ha anche annunciato che conserverà i dati degli utenti per un certo periodo, per "essere in grado di adempiere ai nostri obblighi nei tuoi confronti e nei confronti di terze parti".

Vengono portati come esempi gli utenti che vogliono accedere ai loro dati di gioco e la necessità di conservare lo storico delle transazioni per motivi fiscali.

Naturalmente tutti i progressi di gioco andranno perduti e gli acquisti fatti saranno azzerati. La fine di Synced era largamente attesa, vuoi per la mancanza di giocatori e vuoi per il fatto che non veniva aggiornato da marzo. Intanto Level Infinite si appresta a pubblicare lo sparatutto tattico open world Exoborne di Sharkmob e l'MMO open world survival Dune: Awakening di Funcom.