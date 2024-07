MSI Vector 17 in offerta per il Prime Day: un laptop di grandi dimensioni con NVIDIA GeForce RTX 4070 e CPU Intel i9

Qual è il momento migliore dell'anno per acquistare prodotti tecnologici a prezzi scontati? Ovviamente il Prime Day di Amazon Italia , che ci propone ora sconti veramente imperdibili per i migliori laptop da gaming in circolazione. Parliamo chiaramente dei notebook di MSI con le schede grafiche NVIDIA . In questa notizia puntiamo i riflettori su un laptop che appartiene alla linea Vector : prestazioni eccellenti, grandi dimensioni e componentistica di rilievo.

La promozione per l'MSI Vector con scheda grafica NVIDIA

Il fiore all'occhiello della promozione è l'MSI Vector 17 HX A14VGG-206IT. Si tratta di un laptop di dimensioni generose, per chi non si vuole accontentare di un piccolo schermo e vuole invece sfruttare appieno i propri giochi. Con un display QHD+ da 17 pollici con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e una risoluzione di 1600p con un fattore di forma 16:10, questo modello cala al prezzo di 2.199€ su Amazon Italia.

Sotto la scocca trovate una velocissima CPU Intel i9-14900HX con 24 core ed una delle migliori schede grafiche disponibile tra i laptop ora in promozione: una NVIDIA GeForce RTX 4070 da 8 GB GDDR6, a cui si sommano un SSD da 1 TB e una RAM da 16 GB DDR5, con ovviamente supporto al recente WiFi 7; il sistema operativo è Windows 11 Home ed il layout di tastiera (insieme alla garanzia) è completamente in italiano.

Con questo modello potete godervi appieno i giochi in arrivo nei prossimi mesi, come l'atteso Star Wars Outlaws che garantirà dal lancio il supporto al DLSS 3.5 per prestazioni elevate e qualità grafica senza compromessi. Anche Black Myth Wukong, il notevole gioco d'azione ispirato alla mitologia cinese, potrà avvantaggiarsi della potenza della RTX 4070 col supporto a Full Ray Tracing e NVIDIA DLSS 3.5.

Tra l'altro non è assolutamente da trascurare il fatto che il Vector 17 implementi la tecnologia proprietaria di MSI denominata Overboost Ultra che permette di liberare fino a 240 Watt di alimentazione complessivi consentendo alla scheda video di sfruttare i 175 Watt massimi concessi dal Dynamic Boost, mentre la CPU viaggia al suo limite teorico di 65 Watt di assorbimento. In questo modo la NVIDIA GeForce RTX 4070 non avrà mai alcuna limitazione di performance e, negli scenari in cui è solo la CPU a contare, la tecnologia di MSI permette di far viaggiare in Max Boost tutti gli 8 P-Core contemporaneamente.