Il case per PC NZXT H6 Flow è in offerta per il Prime Day di Amazon

Il case permette di contenere GPU con una lunghezza massima di 365 mm, alimentatori da 200 mm e radiatori fino a 360 mm. Il pannello superiore e quello laterlae hanno una perforazione, ottimizzata per migliorare il flusso d'aria, al tempo stesso filtrando la polvere.

Lo NZXT H6 Flow è un case mid-Tower ATX Dual-Chamber che presenta dei pannelli in vetro sul lato frontale e su quello sinistro. Include tre ventole da 120 mm preistallate , normali o RGB a seconda del modello scelto, con la possibilità di aggiungere fino a 2 ventole da 140 mm sulla base sotto alla GPU e una sul lato posteriore.

Se state pensando di aggiornare il vostro PC o assemblarlo uno nuovo di zecca, potrebbe interessarvi l'offerta sullo NZXT H6 Flow con colorazione bianca o nera proposta da Amazon in occasione del Prime Day. La versione RGB è scontata del 10% per iscritti al Prime, mentre la versione standard presenta un prezzo ridotto del 12%. Se siete interessati, potete raggiungere la pagina della promozione a questo link , oppure cliccando su uno dei box sottostanti.

Le offerte del Prime Day di Amazon ci propongono lo NZXT H6 Flow, uno dei case per PC più apprezzati del momento, a un prezzo scontato interessante.

