Mario + Rabbids Sparks of Hope è in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre per il Prime Day

Le offerte del Prime Day di Amazon includono anche tantissimi videogiochi di ogni genere e per ogni console. Una delle più interessanti è senza dubbio quella dedicata a Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch, proposto con uno sconto di ben il 75% per gli iscritti a Prime. Potrete raggiungere l'offerta a questo indirizzo, oppure cliccando sul box sottostante.

Il prezzo di listino del gioco è di 59,99 euro, mentre quello attuale scontato è di soli 14,99 euro, il più basso mai registrato sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e spedizione in un giorno.