Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED: Tastiera Gaming Wireless in offerta su Amazon per il Black Friday

Il Black Friday 2024 di Amazon continua con una serie di promozioni speciali. Fino alle 23:59 del 2 dicembre, sono disponibili sconti su numerosi prodotti, tra cui periferiche per il gaming. Tra le offerte più interessanti, spicca la tastiera gaming wireless Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED . Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è tra i più competitivi mai visti sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

I dettagli della Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED

La Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED è una tastiera gaming wireless progettata per offrire prestazioni elevate e massima portabilità. Il design tenkeyless (senza tastierino numerico) la rende compatta e ideale per i giocatori professionisti. La tecnologia wireless LIGHTSPEED garantisce una connessione stabile e veloce, con una latenza estremamente bassa. I tasti in PBT assicurano una maggiore durabilità e una sensazione premium al tatto.

Un dettaglio della tastiera.

Gli switch tattili GX Brown offrono un feedback preciso e soddisfacente, ideale per sessioni di gioco intense. La tastiera è dotata di illuminazione RGB LIGHTSYNC, personalizzabile tramite il software Logitech G HUB, permettendo di sincronizzare gli effetti luminosi con altri dispositivi Logitech compatibili. La disposizione dei tasti è in layout US International QWERTY, e la colorazione magenta aggiunge un tocco distintivo al setup di ogni gamer.