Mudang: Two Hearts annunciato con un trailer: è uno sparatutto stealth che ricorda Splinter Cell

A dire il vero, il progetto va avanti già da tempo, inizialmente mostrato come Project TH e ora ufficialmente annunciato come Mudang: Two Hearts con il primo trailer ufficiale.

L' ambientazione fantascientifica mette in scena le due coree ormai vicine all'unificazione, ma proprio prima dell'ufficialità di questa manovra storica un gruppo terroristico attacca l'assemblea nazionale della Corea del Sud, gettando la nazione nel caos e aprendo una grande crisi internazionale.

Tra le novità assolute dell'Xbox Games Showcase 2025 c'è stato anche un nuovo gioco proveniente dalla Corea del Sud intitolato Mudang: Two Hearts , che si presenta come uno sparatutto stealth tattico che ricorda un po' Splinter Cell, annunciato con un trailer .

Uno sparatutto stealth con una storia notevole

Il video, riportato qui sotto, mostra una notevole diversità di situazioni per il gioco, che presenta una base narrativa notevole ma con un gameplay da sparatutto tattico e stealth comunque molto prominente, con un notevole sistema di combattimento.

L'impostazione è quella dello sparatutto in terza persona con coperture, ma l'ambientazione fantascientifica consente ovviamente l'accesso a tecnologie varie che offrono una grande quantità di approcci possibili sia al combattimento che all'attraversamento degli scenari.

La storia vede un soldato della Corea del Nord del futuro ritrovarsi in mezzo ad eventi molto più grandi di lui, soprattutto quando si imbatte in una star del K-Pop e si ritrova a doverla proteggere in situazioni ad altissimo rischio. Evidentemente, la ragazza conosce qualche segreto di estrema importanza e diventa la massima priorità.

In attesa di una data di uscita, Mudang: Two Hearts è atteso per il 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.