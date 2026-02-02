Football Manager 26 ha venduto di più del 24, ma Sega ammette i problemi del gioco

Nel suo ultimo resoconto finanziario, Sega ha avuto modo di parlare anche dell'andamento di Football Manager 26 , l'ultimo capitolo della celebre serie di manageriali calcistici. Si tratta di uno dei capitoli più ambiziosi di sempre, per via del cambio di motore che lo muove, ma allo stesso tempo è anche uno dei più problematici, a causa dei molti problemi che proprio l'implementazione delle nuove tecnologie ha causato. Comunque sia, la casa di Sonic ha riportato che ha venduto il 30% in più del capitolo precedente, il 24, in periodi comparabili, ma anche che ha ricevuto molte più critiche .

Alti e bassi

"Sebbene sia stato pubblicato solo il 5 novembre, le vendite sono attualmente circa il 30% superiori rispetto a quelle del titolo precedente," ha scritto la compagnia. Football Manager 26 ha registrato "il ritmo di vendita più rapido nella storia della serie" per una performance complessiva considerata solidissima.

Sega parla di Football Manager 26 nel suo resoconto finanziario

Come detto, Sega ha preso atto delle critiche ricevute dal gioco: "Tuttavia, abbiamo ricevuto alcuni feedback molto critici da parte di determinati utenti. La causa principale delle critiche sembra essere il cambiamento del motore di sviluppo e la riprogettazione dell'interfaccia utente (UI) introdotti in questo capitolo."

Stando a quanto analizzato da Sega, "Alcuni utenti che hanno giocato ai titoli precedenti della serie ritengono che l'ultimo episodio sia meno accessibile o più difficile da utilizzare. Inoltre, abbiamo ricevuto segnalazioni relative a problemi quali una bassa accuratezza delle traduzioni per alcune lingue e la presenza di bug."

L'obiettivo di Sega, in merito, sembra essere quello di affrontare tutte le problematiche emerse per cercare di riottenere la fiducia completa degli utenti.