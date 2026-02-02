Huawei potrebbe introdurre per la prima volta la nuova tecnologia dual-layer OLED sul display del Mate 90

Nel panorama sempre più competitivo degli smartphone di fascia alta, Huawei sembra pronta a fare un nuovo salto tecnologico con la futura serie Mate 90, che secondo gli ultimi rumor potrebbe introdurre una tecnologia di display mai vista prima su uno smartphone.

Le indiscrezioni arrivano dal noto leaker DigitalChatStation, che ha parlato di una nuova linea flagship dotata di uno schermo di nuova generazione pensato per offrire un'esperienza visiva nettamente superiore. Pur senza citare direttamente il marchio, il riferimento a tecnologie come dual-layer OLED e BT.2020 ha lasciato pochi dubbi: tutto fa pensare a Huawei.