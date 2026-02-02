Huawei potrebbe introdurre per la prima volta la nuova tecnologia dual-layer OLED sul display del Mate 90

Nel panorama sempre più competitivo degli smartphone di fascia alta, Huawei sembra pronta a fare un nuovo salto tecnologico con la futura serie Mate 90, che secondo gli ultimi rumor potrebbe introdurre una tecnologia di display mai vista prima su uno smartphone.
Le indiscrezioni arrivano dal noto leaker DigitalChatStation, che ha parlato di una nuova linea flagship dotata di uno schermo di nuova generazione pensato per offrire un'esperienza visiva nettamente superiore. Pur senza citare direttamente il marchio, il riferimento a tecnologie come dual-layer OLED e BT.2020 ha lasciato pochi dubbi: tutto fa pensare a Huawei.
Sarò il Huawei Mate 90 ad introdurre questa tecnologia per il display?
Secondo il leak, la serie Mate 90 potrebbe diventare la prima al mondo a integrare la seconda generazione di display dual-layer OLED con supporto al gamut colore BT.2020, una combinazione estremamente avanzata e finora inedita nel mercato mobile. Non è la prima volta che DigitalChatStation attribuisce a Huawei un ruolo di assoluto primo piano in questo ambito.
Già in precedenza, infatti, il leaker aveva affermato che nel 2026 Huawei sarà l'unico brand smartphone a utilizzare schermi dual-layer OLED sui propri dispositivi top di gamma, mentre i concorrenti continueranno a migliorare le tecnologie OLED tradizionali.
Non solo dual-layer OLED, Huawei Mate 90 potrebbe integrare anche BT.2020 sul suo display
Il nuovo report suggerisce inoltre che Huawei non si limiterà a riutilizzare soluzioni già viste, ma evolverà ulteriormente la tecnologia dual-layer OLED insieme a BT.2020 per i Mate 90, introducendo componenti personalizzati per migliorare qualità visiva, efficienza energetica e durabilità dello schermo. Questa scelta potrebbe garantire un netto vantaggio competitivo nel segmento premium.
Dal punto di vista tecnico, il dual-layer OLED offre diversi benefici: migliora la resa dei contenuti HDR, riduce il consumo energetico e assicura un'elevata luminosità anche in condizioni di luce intensa. Il supporto allo standard BT.2020, invece, rappresenta un passo deciso verso il futuro. Si tratta di un gamut colore ultra-ampio pensato per contenuti UHD e HDR, significativamente più esteso rispetto a standard attuali come DCI-P3.