Il drinking game demoniaco di Alliance Arts supera le 200.000 liste dei desideri su Steam

Dopo la presentazione avvenuta all'INDIE Live Expo dello scorso 25 aprile, Pukey Goddess Shot Trick ha rapidamente attirato l'attenzione della community PC per il suo stile estremo. Lo sviluppatore ed editore Alliance Arts ha annunciato che il gioco è già stato aggiunto a più di 200.000 liste dei desideri su Steam, un risultato che viene considerato davvero eccellente.
Il demone dell'alcol
La comunicazione è stata data attraverso l'account ufficiale X del titolo, gestito direttamente dalla stramba protagonista Femme Soule, una sorta di demone dell'alcol che pare aver stregato molti giocatori.
Ambientato nel Pandemonium Bar degli inferi, Pukey Goddess Shot Trick mette il giocatore di fronte a una sfida alcolica proprio contro Femme Soule. La regola del gioco è semplice quanto estrema: chi per primo "vomita la propria anima" perde e resta in debito con il vincitore.
Il gameplay ruota attorno alla scelta di bevande apparentemente simili ma con gradazioni alcoliche differenti. Dopo la scelta del giocatore, Femme Soule sceglie tra i drink rimasti, creando una sorta di gara in cui non bisogna accumulare troppo alcol, pena la sconfitta.
A complicare ulteriormente le partite intervengono delle meccaniche aggiuntive estreme e surreali. Tra queste figurano azioni come ferirsi una mano con un punteruolo da ghiaccio per ridurre il livello di intossicazione oppure aggiungere nuove bevande al tavolo per alterare gli equilibri della sfida.
Per il resto, Alliance Arts ha lasciato intendere che ulteriori dettagli sul gioco arriveranno nei prossimi mesi, man mano che ci si avvicinerà al lancio ufficiale, previsto per il 2026. Nel frattempo, potete andare ad aggiungerlo anche voi alla vostra lista dei desideri su Steam.
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