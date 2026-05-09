Il drinking game demoniaco di Alliance Arts supera le 200.000 liste dei desideri su Steam

Dopo la presentazione avvenuta all'INDIE Live Expo dello scorso 25 aprile, Pukey Goddess Shot Trick ha rapidamente attirato l'attenzione della community PC per il suo stile estremo. Lo sviluppatore ed editore Alliance Arts ha annunciato che il gioco è già stato aggiunto a più di 200.000 liste dei desideri su Steam, un risultato che viene considerato davvero eccellente.