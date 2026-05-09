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Su Steam sono stati lanciati i saldi di Activision Blizzard, con tante offerte sui Call of Duty

Activision Blizzard ha lanciato una tornata di saldi su Steam, con tanti sconti su tutti i suoi titoli.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   09/05/2026
Alcuni personaggi di Activision Blizzard

L'editore Activision Blizzard, di proprietà di Microsoft, ha lanciato una ricca tornata di saldi su Steam che riguarda il suo intero catalogo, Call of Duty compresi. Ma bando alle ciance e vediamo le offerte, che saranno attive fino al 21 maggio 2026.

Iniziamo da Call of Duty: Black Ops 6 viene proposto a 27,99 euro, mentre le versioni precedenti come Vanguard, Black Ops Cold War e i vari Modern Warfare presentano prezzi che si attestano mediamente sui 20 euro. I titoli più datati della serie, tra cui il primo Call of Duty del 2003 e World at War, costano tra i 10 e i 15 euro.

Altre offerte

Chiaramente non c'è solo COD: Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 viene venduto a 29,99 euro, mentre la raccolta dei primi due capitoli è disponibile a 15,99 euro. Analogamente, le trilogie di Crash Bandicoot e Spyro sono acquistabili a 15,99 euro ciascuna. Crash 4: It's About Time viene invece venduto a 19,99 euro.

Call of Duty: Black Ops 6 è uno dei titoli in offerta
Call of Duty: Black Ops 6 è uno dei titoli in offerta

La promozione include anche titoli più vecchi. Tra questi si segnalano Prototype a 5,99 euro e Vampire: The Masquerade - Bloodlines a 9,99 euro.

Su Steam sono disponibili i saldi di Electronic Arts: Battlefield 6, Split Fiction ed EA Sports FC 26 in offerta Su Steam sono disponibili i saldi di Electronic Arts: Battlefield 6, Split Fiction ed EA Sports FC 26 in offerta

Insomma, sicuramente troverete qualcosa di interessante che faccia al caso vostro. Quindi, non vi resta che andare sulla pagina dei saldi di Activision Blizzard su Steam.

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