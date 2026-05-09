Su Steam sono stati lanciati i saldi di Activision Blizzard, con tante offerte sui Call of Duty

L'editore Activision Blizzard, di proprietà di Microsoft, ha lanciato una ricca tornata di saldi su Steam che riguarda il suo intero catalogo, Call of Duty compresi. Ma bando alle ciance e vediamo le offerte, che saranno attive fino al 21 maggio 2026.

Iniziamo da Call of Duty: Black Ops 6 viene proposto a 27,99 euro, mentre le versioni precedenti come Vanguard, Black Ops Cold War e i vari Modern Warfare presentano prezzi che si attestano mediamente sui 20 euro. I titoli più datati della serie, tra cui il primo Call of Duty del 2003 e World at War, costano tra i 10 e i 15 euro.