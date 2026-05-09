LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro aggiunge Denuvo alla versione PC a un passo dal lancio

A meno di due settimane dall'uscita di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, Warner Bros. Games e TT Games hanno aggiunto silenziosamente Denuvo alla versione PC su Steam, una scelta che potrebbe far storcere il naso a più di un giocatore.
Per chi non lo sapesse, Denuvo è un sistema DRM pensato per contrastare la pirateria, soprattutto nelle prime settimane dal lancio, le più importanti per il ciclo commerciale di un titolo. Tuttavia, non gode di grande popolarità tra gli utenti PC: in alcuni casi può infatti incidere negativamente sulle prestazioni, con impatti più o meno evidenti a seconda del gioco.
Un'altra cattiva notizia per i giocatori PC?
Molti publisher scelgono di rimuovere Denuvo una volta superata la fase più delicata delle vendite, ma la storia recente di Warner Bros. Games non lascia molto spazio all'ottimismo. Gotham Knights, ad esempio, ha mantenuto il DRM fino alla fine dello scorso febbraio, oltre tre anni dopo il lancio.
L'aggiunta di Denuvo arriva inoltre dopo la pubblicazione dei requisiti PC, che, almeno sulla carta, suggeriscono l'ennesimo caso di un titolo in Unreal Engine 5 potenzialmente difficile da gestire.
Vi ricordiamo che LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro sarà disponibile dal 22 maggio, mentre chi ha acquistato la Deluxe Edition potrà iniziare a giocare dal 19 maggio.
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