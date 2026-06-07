Da Hayley Atwell a Richard Ayoade: tutti i personaggi e gli attori del nuovo Fable

Oltre a un nuovo trailer con la data d'uscita, Microsoft ha svelato il cast completo del nuovo Fable, fortemente radicato nel panorama cinematografico e televisivo britannico.

Al centro delle vicende c'è l'antagonista principale, Isabel, interpretata da Hayley Atwell (nota per i suoi ruoli nel Marvel Cinematic Universe e in Mission: Impossible). Craig Owens, Associate Narrative Director del gioco, l'ha descritta come "un'Eroina determinata e potente, in cerca di giustizia per un tragico torto subito". Secondo Owens, il dolore ha trasformato Isabel in una nemica pericolosa, guidata dalla "convinzione di non fare solo la cosa giusta, ma di poter rimediare a qualsiasi danno causerà lungo il cammino".

A contrastarla ci sarà il personaggio controllato dal giocatore, l'"Eroe di Briar Hill", a cui presteranno la voce gli attori Lily Nichol e Ukweli Roach. Indipendentemente dalle scelte morali dell'utente, Owens precisa che "sarà il giocatore a decidere se sarà gentile, crudele, onorevole o un completo idiota", il protagonista manterrà sempre un atteggiamento ironico e distaccato di fronte alle assurdità della regione di Albion.

L'Eroe sarà affiancato da Humphry (interpretato da Matt King), un tempo il più grande campione della Gilda degli Eroi e oggi ritiratosi a vita privata; un mentore spavaldo che nasconde una natura più profonda.

Il resto del cast attinge a piene mani dalla commedia britannica per popolare il mondo di gioco. Richard Ayoade presterà volto e voce a Dave, un individuo che, pur essendosi trasformato per errore in un gigante, continua a considerarsi un intellettuale circondato da inetti, incarnando "il prototipo del burbero britannico".

A Bloodstone, i giocatori incontreranno due eredi in lizza per il controllo della città: la brutale e caotica Jenny (Natasia Demetriou) e il suo raffinato e calcolatore fratello Jacob (Nathan Foad).

Completano il quadro Susan Wokoma nei panni di Arden, un'Eroina tormentata dal passato che rifiuta la celebrità per fare la calzolaia; Kwame Augustine nel ruolo di Connor, il fratello adottivo dell'Eroe, privo di poteri magici; Nina Wadia nelle vesti della nonna adottiva Samira, severa proprietaria della locanda locale; e Robert Whitelock come Nigel, lo sceriffo ansioso e inadeguato di Silverbrook.

Fable sarà disponibile a partire dal 23 febbraio 2027 su Xbox Series X e S, PC, e PlayStation 5, e sarà incluso dal giorno di lancio nel catalogo Game Pass. È prevista inoltre un'edizione Premium che garantirà l'accesso anticipato al gioco a partire dal 18 febbraio.