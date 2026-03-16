Call of Duty: Black Ops 7 per PS4, PS5 e Xbox è in saldo al prezzo minimo storico su Amazon

Mancano ormai poche ore al termine della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, ma anche nella giornata finale stanno spuntando nuove offerte molto interessanti. Ad esempio, al momento Call of Duty: Black Ops 7 è in sconto a metà prezzo su PS4, PS5 e Xbox Series X|S. Se siete interessati potrete raggiungere la pagina della promozione a questo indirizzo oppure cliccando su uno dei box qui sotto.
Nel momento in cui scriviamo lo sparatutto di Activision viene proposto a 39,99 euro, la metà rispetto ai 79,99 euro canonici. Si tratta del prezzo più basso mai raggiunto finora sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con consegna rapida gratuita per gli iscritti a Prime e possibilità di reso entro 14 giorni.
Call of Duty: Black Ops 7 è il nuovo capitolo della celebre serie di Activision Blizzard. Ambientato nel 2035, riprende la storia di David Mason e della sua squadra alle prese con un nemico che sfrutta tecnologie avanzatissime per colpire sul piano psicologico, introducendo nuove situazioni anche in termini di gameplay.
Accanto alla campagna, trova spazio un ricco comparto multiplayer con mappe inedite e classici rimasterizzati, oltre al ritorno della modalità Zombie in versione Unchained, con boss imponenti, armi rare e un'impronta più espansiva rispetto al passato. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Call of Duty: Black Ops 7.