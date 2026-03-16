Call of Duty: Black Ops 7 per PS4, PS5 e Xbox è in saldo al prezzo minimo storico su Amazon

Mancano ormai poche ore al termine della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, ma anche nella giornata finale stanno spuntando nuove offerte molto interessanti. Ad esempio, al momento Call of Duty: Black Ops 7 è in sconto a metà prezzo su PS4, PS5 e Xbox Series X|S. Se siete interessati potrete raggiungere la pagina della promozione a questo indirizzo oppure cliccando su uno dei box qui sotto.

Nel momento in cui scriviamo lo sparatutto di Activision viene proposto a 39,99 euro, la metà rispetto ai 79,99 euro canonici. Si tratta del prezzo più basso mai raggiunto finora sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con consegna rapida gratuita per gli iscritti a Prime e possibilità di reso entro 14 giorni.