Zenless Zone Zero, arriva l'update 1.3: data di uscita, nuovi banner e 300 Polychrome con un codice

La versione 1.3 di Zenless Zone Zero si intitola "Virtual Revenge" e sarà disponibile a partire dal 6 novembre . Nel player sottostante trovate il trailer che ha accompagnato l'annuncio, che offre un'anteprima dei personaggi in arrivo e le altre novità.

Le novità della versione 1.3 di Zenless Zone Zero

Nuovo aggiornamento, nuovi personaggi. Nella prima fase della versione 1.3 sarà disponibile il banner con Tsukishiro Yanagi, personaggio S-rank appartente alla fazione Section 6 e con specialità Anomaly e attributo Electric. Nella seconda fase sarà il turno del banner di Lighter, personaggio di tipo Stun di elemento Fire appartenente ai Sons of Calydon. Entrambi i personaggi saranno protagonisti di missioni opzionali ed eventi.

La versione 1.3 di Zenless Zone Zero introdurrà una nuova modalità endgame permanente chiamata "Simulated Battle Trial", che propone una serie di batteglie di difficoltà crescente da affrontare di seguito e senza la possibilità di ripristinare la salute dei nostri agenti tra uno stage e l'altro. "The Myster of Arpeggio Fault", invece, è una modalità con esplorazione e combattimenti con elementi roguelike.

Tra gli eventi a tempo limitato troviamo "Virtual Battlefiel Mayhem", con sfide di combattimento al centro H.I.A con bonus speciali e la possibilità di provare personaggi come Tsukishiro Yanagi. In "When Sandwiches Come a Knockin'" gestiremo un chiosco di panini e tramezzini, mentre in "En-Han Assistan Program" e in "Help Kai" dovremo completare una serie di incarichi giornalieri proposti da dei Bangboo.

Il nuovo Bangboo in arrivo su Zenless Zone Zero

Come accennato in apertura è stato condiviso anche un nuovo codice promozionale. Potrete riscattarlo inserendo "VIRTUALREVENGE" sul sito ufficiale di Zenless Zone Zero a questo indirizzo oppure dalla sezione "Redemption Code" del menu di gioco. Una volta fatto riceverete 300 Polychromes, 50.000 , 30,000 Dennies, 2 Senior Investigator Logs e 3 W-Engine Energy Module.