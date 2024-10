Maxi multa per LinkedIn: 310 milioni di euro per violazione dei dati personali

La Commissione irlandese per la protezione dei dati (DPC) ha annunciato una decisione finale riguardante l'indagine su LinkedIn Ireland Unlimited Company, avviata a seguito di una segnalazione inizialmente portata alla Commissione francese per la protezione dei dati. L'indagine ha portato a una multa di €310 milioni per violazioni relative a legittimità, trasparenza e correttezza nell'uso dei dati personali per pubblicità mirata e analisi comportamentale.

La DPC ha rilevato che LinkedIn non ha rispettato gli obblighi imposti dal GDPR, trattando i dati personali senza ottenere il consenso degli utenti in modo libero, specifico e informato, violando così l'articolo 6(1)(a) del GDPR. Inoltre, LinkedIn è stata ritenuta inadempiente nell'uso dell'interesse legittimo come base legale, poiché considerata in conflitto con i diritti degli utenti, e non ha fornito una giustificazione contrattuale adeguata per l'utilizzo dei dati per scopi pubblicitari e di analisi. Gli uffici di LinkedIn. Graham Doyle, vice commissario della DPC, ha sottolineato che il rispetto della legittimità nel trattamento dei dati è cruciale e che trattare i dati senza una base legale appropriata costituisce una violazione seria dei diritti fondamentali degli utenti. La DPC ha dunque richiesto a LinkedIn di adeguare le proprie pratiche di trattamento dati alla normativa GDPR, imponendo una reprimenda formale per le violazioni, la sanzione amministrativa di €310 milioni, e l'obbligo di conformarsi al GDPR.