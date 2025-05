MindsEye è in prenotazione su Amazon al prezzo minimo garantito: è il nuovo gioco del creatore di GTA

Potete fare la prenotazione tramite Amazon Italia di MindsEye, il nuovo gioco d'azione di Build a Rocket Boy, il team creato da uno dei padri di GTA. L'opera è pubblicata da IOI Partners, l'etichetta editoriale degli autori di Hitman, e sarà disponibile il 10 giugno. Il gioco costa 60,99€ - con prenotazione a prezzo minimo garantito - per PlayStation 5 e Xbox Series X | S. Potete trovare il gioco a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. La prenotazione a prezzo minimo garantito fa sì che, nel caso venga proposto uno sconto tra il momento del vostro ordine e il momento della spedizione, tale nuovo prezzo più basso venga applicato automaticamente alla vostra prenotazione. Non dovrete fare nulla per ottenere la cifra migliore. Inoltre, la prenotazione è gratuita e se il prezzo non cala quanto sperate prima del lancio, potete semplicemente cancellarla.